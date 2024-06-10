Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии;
02:50 мск: ВВП Японии, финал;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;
12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.