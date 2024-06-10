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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

02:50 мск: ВВП Японии, финал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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