Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июня

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, финальный отчёт;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;
N/A мск: Выборы в Европейский парламент;
N/A мск: Торговый баланс Китая;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.