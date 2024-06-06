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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2024 г.Розничные продажи в еврозоне в апреле сократили...
вчера 12:04

Розничные продажи в еврозоне в апреле сократились на 0.5%

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в апреле сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.7% в марте (пересмотрено с 0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в апреле не изменился по сравнению с 1.2% согласно прогнозам аналитиков. В марте объём розничных продаж увеличился на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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