ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 152 тыс.

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло с учётом сезонных колебаний на 152 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 173 тыс.

В апреле число рабочих мест увеличилось на 188 тыс., пересмотрено со 192 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае сократилось на 10 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 79 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 98 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 149 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 3 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 июня.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 189 тыс. после расширения на 175 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, останется на отметке 3.9%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.