Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;
04:30 мск: ВВП Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде;
16:45 мск: Заявление Банка Канады;
16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.