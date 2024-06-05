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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

04:30 мск: ВВП Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде;

16:45 мск: Заявление Банка Канады;

16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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