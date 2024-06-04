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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2024 г.Объём производственных заказов в США в апреле в...
вчера 17:07

Объём производственных заказов в США в апреле вырос на 0.7%

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в апреле на 0.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальному отчёту, вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0.7%. В марте показатель вырос на 0.8%.

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