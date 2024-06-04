Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:50 мск: Денежная база в Японии;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).