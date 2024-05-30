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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились почти на 6.5 млн баррелей

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 мая, сократились на 6.49 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.45 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.05 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.71 млн барр.

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились на 2% ниже пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 11 по 17 мая.

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