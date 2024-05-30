Курс доллара 89.7869   Курс евро 97.1347  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:42

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 4 тыс.

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 мая, составило 219 тыс., повысившись на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 218 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 222.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 мая, увеличилось на 4 тыс. и составило 1.791 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.794 млн. до 1.787 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.786 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 мая, почти не изменилось и составило 1.711 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.637 млн.

Другие новости

вчера
16:52
ФРГ отменит сбор на хранение газа в 2025 г, чтобы упростить транзит для соседей - СМИ
вчера
16:29
Рубль продолжает дешеветь – второй день подряд к доллару
вчера
16:04
Швеция предложила распространить заградительные пошлины на другие товары из РФ
вчера
15:50
Более 20 компаний из РФ приняли участие в текстильной и мебельной выставках в Ташкенте
вчера
15:42
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 4 тыс.
вчера
15:38
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 3 тыс.
вчера
15:37
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.2%
вчера
15:35
Дефицит товарного торгового баланса США в апреле расширился на 7.7%
вчера
15:32
ВВП США в I квартале вырос на 1.3%
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.