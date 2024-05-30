Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 4 тыс.

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 мая, составило 219 тыс., повысившись на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 218 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 222.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 мая, увеличилось на 4 тыс. и составило 1.791 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.794 млн. до 1.787 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.786 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 мая, почти не изменилось и составило 1.711 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.637 млн.