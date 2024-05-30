Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 мая

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

03:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

10:00 мск: ВВП Швейцарии;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады;

15:30 мск: ВВП США, предварительно;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:05 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.