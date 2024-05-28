Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 мая

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
20:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.