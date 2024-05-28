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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 мая

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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