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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 мая

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

07:55 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

07:55 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

07:55 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board.

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