Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 мая

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
07:55 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
07:55 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
07:55 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board.