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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 69.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 67.8 с предварительного уровня 67.4.

В апреле значение индекса составило 77.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце мая составил 3.3% против 3.5% в начале месяца и 3.2% в апреле.

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