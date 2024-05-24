Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 69.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 67.8 с предварительного уровня 67.4.

В апреле значение индекса составило 77.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце мая составил 3.3% против 3.5% в начале месяца и 3.2% в апреле.