Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.8%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.8% (пересмотрен с +2.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после роста на 0.2% в марте.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в марте (пересмотрен с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.1%.