Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

09:00 мск: ВВП Германии, финал;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

10:45 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

12:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:35 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Саммит G7.