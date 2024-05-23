Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 13 тыс.

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 мая, составило 215 тыс., сократившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 219.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 мая, увеличилось на 8 тыс. и составило 1.794 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.794 млн. до 1.786 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.782 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 мая, сократилось на 57.5 тыс. и составило 1.71 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.64 млн.