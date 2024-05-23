Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
14:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;
N/A мск: Саммит G7.