Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

14:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Саммит G7.