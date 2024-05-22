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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2024 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в а...
сегодня 10:00

Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос на 2.3%

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в апреле вырос на 2.3% в годовом выражении после роста на 3.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.1%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в апреле в годовом выражении вырос на 3.9% по сравнению с ростом на 4.2% в марте.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.6%.

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