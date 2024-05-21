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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

02:50 мск: Уровень безработицы в Австралии;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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