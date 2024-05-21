Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
02:50 мск: Уровень безработицы в Австралии;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.