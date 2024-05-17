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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
17.05.2024 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 апреля

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

17:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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