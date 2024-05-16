Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 апреля

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
17:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
19:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.