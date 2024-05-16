Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 апреля

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
14:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
22:50 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.