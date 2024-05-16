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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 апреля

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

14:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

22:50 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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