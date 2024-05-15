Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 апреля

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:20 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.