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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
14.05.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 апреля

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;

12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:20 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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