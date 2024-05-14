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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2024 г.Индекс цен производителей США в апреле вырос на...
сегодня 15:35

Индекс цен производителей США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.2% против +1.8% в марте (пересмотрено с +2.1%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.4%, как и в марте.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.4%.

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