Индекс цен производителей США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.3%.
В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.2% против +1.8% в марте (пересмотрено с +2.1%).
Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.2%.
За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.2%.
В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.4%, как и в марте.
Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.4%.