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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 апреля

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

10:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

N/A мск: Проект годового госбюджета Австралии;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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