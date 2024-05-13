Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 апреля

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
10:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;
N/A мск: Проект годового госбюджета Австралии;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.