Курс доллара 91.8239   Курс евро 98.9461  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 мая 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
06.05.2024 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 апреля

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

06:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

12:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

12:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

12:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

12:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

12:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

13:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

14:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

16:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:25 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

21:50 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

Другие новости

06.05.2024
12:31
ФТС РФ в I квартале выявила на 10% больше незаконно перемещенных гражданами наличных
06.05.2024
12:02
НЕФТЯНИКИ В АПРЕЛЕ ПОЛУЧИЛИ 187,2 МЛРД РУБ ИЗ БЮДЖЕТА РФ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ - ДАННЫЕ МИНФИНА
06.05.2024
10:50
ЦБ РФ 3 мая не проводил расчетов по операциям с юанем
06.05.2024
10:06
Российский рынок акций в начале торгов перешел к снижению и теряет 0,19%
06.05.2024
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 апреля
06.05.2024
09:26
Экспорт краба из Приморья в Китай в январе-апреле вырос на 15%, до 10,5 тысячи тонн
06.05.2024
07:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 10 КОП, ДО 91,70 РУБ, КУРС ЮАНЯ СНИЖАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 КОП, ДО 12,68 РУБ - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
06.05.2024
03:00
Спрос на специалистов со знанием китайского в РФ вырос более чем в 1,6 раза - исследование
05.05.2024
14:34
Разработчик: 90% электроники в новом Aurus Сенат изготовлено в России
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.