Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 апреля

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
06:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
12:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
12:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
12:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
12:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
12:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
13:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;
14:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
16:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
17:25 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
21:50 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.