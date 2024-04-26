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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону понижения

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 77.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 77.9.

В марте значение индекса составило 79.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце апреля составил 3.2% против 3.1% в начале месяца и 2.9% в марте.

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