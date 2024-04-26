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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мскИндекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

11:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

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