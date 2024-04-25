Курс доллара 92.1314   Курс евро 98.7079  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мскИндекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

11:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

Другие новости

вчера
20:19
ШОХИН: ПУТИН ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОШИБКИ В ПРИВАТИЗАЦИИ СВЯЗАНЫ С НЕВЕРНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ВЛАСТИ, НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ САНКЦИИ К СОБСТВЕННИКАМ
вчера
19:32
В конгрессе США расследуют незаконную слежку американских банков за клиентами - заявление
вчера
18:56
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,32%
вчера
18:33
Путин: надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 апреля
вчера
18:06
Путин: надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности
вчера
18:00
"АвтоВАЗ" допускает повышение цен на Lada в мае, не выше накопленной инфляции
вчера
17:57
Путин поручил обеспечить проектирование скоростной автодороги от трассы М-4 до Сочи
вчера
17:54
ЛОНДОН НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ ТОРГОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТЕГЕРАНА, ЗАПРЕТИВ ЭКСПОРТ В ИРАН КОМПОНЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БПЛА И РАКЕТ - МИД
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.