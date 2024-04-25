Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мскИндекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;
11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
11:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.