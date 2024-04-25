Квартальная прибыль Caterpillar выросла, а выручка сократилась

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar в четверг сообщил о росте чистой прибыли по итогам за I квартал 2024 года до 2.86 млрд долл или 5.75 долл на акцию по сравнению с 1.94 млрд долл или 3.74 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 5.6 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 15.8 млрд долл в сравнении с 15.86 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 5.14 долл на акцию и доходы в размере 16 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 3.7%.