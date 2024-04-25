Курс доллара 92.1314   Курс евро 98.7079  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2024 г.American Airlines получила убытки, но выручка о...
вчера 15:00

American Airlines получила убытки, но выручка оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила об убытке по итогам I квартала в размере 312 млн долл или 0.48 долл в расчете на одну акцию по сравнению с прибылью в размере 10 млн долл или 0.02 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.34 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 3.1% до 12.57 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали убыток в размере 0.27 долл на акцию и доход 12.6 млрд долл.

Компания ожидает скорректированную прибыль за 2024 год в диапазоне от 2.25 до 3.25 долларов на акцию, а по итогам за II квартал в диапазоне от 1.15 до 1.45 долларов на акцию.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 5.2%.

Другие новости

вчера
15:26
Путин: в экономике РФ набрана хорошая сильная динамика, это заметно и по рынку труда
вчера
15:25
ПУТИН: РФ ИМЕЕТ ОБШИРНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ, БИЗНЕС ИГРАЕТ В НЕЙ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ
вчера
15:23
Путин: РСПП выступает надежным партнером государства
вчера
15:19
ПУТИН: РСПП ВЫСТУПАЕТ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ ГОСУДАРСТВА
вчера
15:00
American Airlines получила убытки, но выручка оказалась лучше прогноза аналитиков
вчера
14:51
Минфин работает над шестилетним финансовым планом РФ - Силуанов
вчера
14:36
Минцифры РФ хочет обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт
вчера
14:27
Отключение Израилем банков Палестины от мировой системы было бы незаконным – эксперты ООН
вчера
14:05
Нефть слабо дорожает, инвесторы осторожны в отсутствие чётких сигналов
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.