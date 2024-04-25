American Airlines получила убытки, но выручка оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила об убытке по итогам I квартала в размере 312 млн долл или 0.48 долл в расчете на одну акцию по сравнению с прибылью в размере 10 млн долл или 0.02 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.34 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 3.1% до 12.57 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали убыток в размере 0.27 долл на акцию и доход 12.6 млрд долл.

Компания ожидает скорректированную прибыль за 2024 год в диапазоне от 2.25 до 3.25 долларов на акцию, а по итогам за II квартал в диапазоне от 1.15 до 1.45 долларов на акцию.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 5.2%.