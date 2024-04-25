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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:57

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 15 тыс.

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 апреля, составило 207 тыс., сократившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 213.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 апреля, уменьшилось на 15 тыс. и составило 1.781 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.812 млн. до 1.796 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.794 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 апреля, сократилось на 79.5 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.82 млн.

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