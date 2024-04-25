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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

15:30 мск: ВВП США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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