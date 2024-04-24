Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.5%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.7% (пересмотрен с +1.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после роста на 0.1% в феврале (пересмотрен с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в феврале (пересмотрен с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.2%.