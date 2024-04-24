Курс доллара 92.5058   Курс евро 98.9118  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2.6%

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.5%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.7% (пересмотрен с +1.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после роста на 0.1% в феврале (пересмотрен с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в феврале (пересмотрен с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.2%.

Другие новости

вчера
16:37
Деловой климат в ЕС ухудшается, это негативный сигнал иностранным компаниям – власти КНР
вчера
16:20
Силуанов предложил ужесточить разрешение на строительство в местах с рисками паводков
вчера
16:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 24 апреля
вчера
15:48
Отказ Clearstream от содействия не помешает обмену замороженных активов – "Инвестпалата"
вчера
15:37
Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2.6%
вчера
15:34
ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПОСТРАДАВШИМ ИЗ ЗА ПАВОДКОВ
вчера
15:30
Спрос на путевки в Крым на майские праздники вырос вдвое - АТОР
вчера
15:14
Ряд стран ЕС не захотят изымать активы РФ, но могут прогнуться под нажимом союза - политик
вчера
14:55
КОМПАНИЯ HUGO BOSS ПОДТВЕРДИЛА РИА НОВОСТИ ПЛАНЫ О ПРОДАЖЕ СВОЕГО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.