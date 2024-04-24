Курс доллара 93.2918   Курс евро 99.5609  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

сегодня
11:06
Рубль укрепляется на Московской бирже; евро дешевле 99 руб впервые с 3 апреля
сегодня
10:52
Обесточивание на аварийной АЭС в Японии могло произойти из-за повреждения кабеля – TEPCO
сегодня
10:15
В Узбекистане предупредили сограждан о лжедипломатах в Казахстане, отбирающих документы
сегодня
10:02
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,08% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля
сегодня
08:37
"Роснефть" предложила на полгода ввести мораторий на обнуление демпферных выплат - СМИ
сегодня
07:04
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 4 КОП, ДО 93,09 РУБ, ЮАНЯ – НА УРОВНЕ ВЧЕРАШНЕГО ЗАКРЫТИЯ, 12,81 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
07:00
НА WILDBERRIES МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ АВТОМОБИЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОВАЗ И ДРУГИЕ МАРКИ - БАКАЛЬЧУК РИА НОВОСТИ
сегодня
05:00
Весной на М-12 в Подмосковье потратили трафик, как на "Игру престолов" 200 раз - "Мегафон"
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.