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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

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