Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.