Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
01:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
16:05 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.