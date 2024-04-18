Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

01:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

16:05 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.