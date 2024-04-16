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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2024 г. Объём промышленного производства в США в мар...
сегодня 16:28

Объём промышленного производства в США в марте вырос на 0.4%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.4%.

По сравнению с мартом 2023 года объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 78.4% против 78.2% в феврале (пересмотрен с 78.3%). Годом ранее - в марте 2023 года показатель составлял 79.5%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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