Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.4%.

По сравнению с мартом 2023 года объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 78.4% против 78.2% в феврале (пересмотрен с 78.3%). Годом ранее - в марте 2023 года показатель составлял 79.5%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.