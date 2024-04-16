Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 апреля

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: ВВП Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
20:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
20:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Проект годового госбюджета Канады;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.