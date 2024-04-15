Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.9% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с мартом 2023 года розничные продажи выросли на 4.0%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в марте вырос на 1.1% после повышения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в марте на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, увеличился на 4.3%.