Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.