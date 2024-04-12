Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.