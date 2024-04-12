Курс доллара 93.4419   Курс евро 99.7264  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

Другие новости

вчера
23:54
США вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения - минфин
вчера
20:38
Нацбанк Молдавии заявил, что использование российской карты "Мир" в республике невозможно
вчера
19:29
Биржевые цены на газ в Европе выросли в пятницу на 4%, до $339 за тыс кубометров
вчера
18:58
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 0,49% и на 1,8% за неделю
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 апреля
вчера
18:20
Доля россиян, совершающих в год больше 1 поездки по стране, растет - "Яндекс Путешествия"
вчера
17:45
НЕБЕНЗЯ: МОСКВА НАДЕЕТСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАПАДА В ВОПРОСЕ НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ В ТЕРАКТЕ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА"
вчера
17:26
Законопроект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов внесен в Госдуму
вчера
17:17
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.