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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

09:00 мск: ВВП Великобритании;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

22:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Торговый баланс Китая.

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