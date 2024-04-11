Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 апреля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
09:00 мск: ВВП Великобритании;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
21:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
22:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;
N/A мск: Торговый баланс Китая.