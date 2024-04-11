Индекс цен производителей США в марте вырос на 0.2%

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.1% против +1.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.4% против +2.0% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.3%.