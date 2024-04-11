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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 апреля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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