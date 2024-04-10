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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2024 г.Годовая инфляция в США в марте составила 3.5%, ...
вчера 15:38

Годовая инфляция в США в марте составила 3.5%, реальная зарплата осталась на уровне февраля

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.4% в феврале.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.5% против +3.2% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в феврале.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.8%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в феврале (пересмотрено с -0.4%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.6%.

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